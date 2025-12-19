В Батайске объявили траур после атаки БПЛА

«Подписал распоряжение, согласно которому 19 декабря 2025 года объявлено днем траура по погибшей и пострадавшим в результате трагических событий в нашем городе», — написал он в Telegram.
В Батайске приспустили государственные флаги, учреждениям культуры и другим организациям рекомендовали отменить развлекательные и предновогодние мероприятия. Кукин также попросил жителей города по возможности воздержаться от шумных празднований и громкой музыки.
Восемнадцатого декабря в Ростовской области при атаке украинских дронов погибли три человека и пострадали девять. В областном центре удару подвергся порт — там загорелось грузовое судно, два члена экипажа погибли, трое были ранены. На западе города получил повреждения строящийся многоэтажный дом, но там обошлось без пострадавших.
В Батайске загорелись два частных дома. Там ранения получили семь человек. Троих доставили в больницу, но одного из них медики спасти не смогли.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами гражданские объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.