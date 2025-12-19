Войска «Востока» освободили два населенных пункта за неделю

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Песчаное, Герасимовка Днепропетровской области и Варваровка Запорожской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны, уточнили в МО.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 1795 военнослужащих, четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, девять складов боеприпасов и материальных средств.