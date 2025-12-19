Ричмонд
Глава Тольятти опроверг сведения о подготовке к эвакуации населения

Глава Тольятти Илья Сухих сообщил о распространении недостоверных сведений о возможной подготовке к эвакуации населения города из-за утренней атаки вражеских БПЛА на предприятие. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

«Прошу всех наших жителей руководствоваться только официальной информацией, не доверять слухам. Все оперативные службы находятся на месте. Последствия падения обломков БПЛА ликвидируются в штатном режиме», — сообщил Илья Сухих.

Ранее сообщалось, что утром 19 декабря атаке беспилотников подверглись заводы в Тольятти и Новокуйбышевске. Всего над Самарской областью уничтожили шесть БПЛА.

