ВС России продвигаются от Северска на запад, заявил Путин

«Вы, наверное, видели и слышали доклады начальника генштаба (ВС РФ Валерия Герасимова — ред.), начальника командующего группировки и соответствующей армии, да и командира бригады, который там воевал. Я, кстати говоря, его тогда спросил. Я говорю: “Сейчас как вы оцениваете ситуацию в Северске? Вы надёжно контролируете город?” Он говорит: “Владимир Владимирович, мы уже идём на запад. 1,5−2 километра моя бригада прошла в западном направлении. И это движение продолжается”, — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.