ВС России продвигаются от Северска на запад, заявил Путин

«Вы, наверное, видели и слышали доклады начальника генштаба (ВС РФ Валерия Герасимова — ред.), начальника командующего группировки и соответствующей армии, да и командира бригады, который там воевал. Я, кстати говоря, его тогда спросил. Я говорю: “Сейчас как вы оцениваете ситуацию в Северске? Вы надёжно контролируете город?” Он говорит: “Владимир Владимирович, мы уже идём на запад. 1,5−2 километра моя бригада прошла в западном направлении. И это движение продолжается”, — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.