Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

В последний раз стороны проводили такой обмен в ноябре. Тогда Россия передала тысячу тел военнослужащих, Украина — 30.
11 декабря глава МИД Сергей Лавров сообщал, что к настоящему моменту российская стороны передала украинской более 11 тыс. тел военных. В ответ Россия получила 201 тело. По итогам июльских переговоров делегаций в Стамбуле стороны передали друг другу по 2,5 тыс. военнослужащих, уточнял министр.
