В Таганроге в результате детонации БПЛА повреждены пять домов

В 10 переулке в Таганроге сдетонировали обломки БПЛА. Повреждения получили пять частных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова. Среди населения пострадавших нет.

Источник: Telegram-канал главы Таганрога Светланы Камбуловой

На месте происшествия работает комиссия по оценке ущерба. Составить заявления на матпомощь жителям помогают сотрудники ГО и ЧС.

«Если вы обнаружили упавший беспилотный летательный аппарат или его обломки, пожалуйста, не приближайтесь к этому месту», — обратилась глава города к жителям.

Госпожа Камбулова добавила, что представители администрации остаются на связи со всеми пострадавшими и готовы поддержать каждого.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в результате ночной атаки БПЛА на Ростовскую область, в Таганроге были повреждены остекление и кровля в пяти частных домах, загорелись три автомобиля.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше