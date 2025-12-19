ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине
С 13 по 19 декабря ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», в ответ на террористические атаки Украины.
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК Украины и объекты энергетического комплекса, обеспечивающие их работу;
- транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ;
- центр сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР;
- цеха сборки и места хранения ударных БПЛА дальнего действия;
- склады горючего и боеприпасов;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Новоплатоновка в Харьковской области;
- Песчаное и Герасимовка в Днепропетровской области;
- Варваровка в Запорожской области.
Группировка «Север» атакует в Харьковской и Сумской областях
«Северная» группировка за неделю нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской области (атакованы две механизированные, мотопехотная, егерская бригады, штурмовой полк и пограничный отряд) и на Харьковском направлении.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе составили свыше 1425 военнослужащих. Также ВСУ лишились шести боевых бронированных машин, 74 автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии, РСЗО «Град», семи станций РЭБ и 11 складов боеприпасов.
«Запад» освободил населенный пункт в Харьковской области
Подразделения «Западной» группировки в результате активных действий освободили село Новоплатоновка. В течение недели нанесено поражение формированиям шести механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ.
Потери противника составили: более 1515 военнослужащих, два танка, 21 боевая бронированная машина, 106 автомобилей, хорватская РСЗО Heron и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и 29 складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» заняли более выгодные рубежи
Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли удары по 10 украинским бригадам.
За неделю в зоне действия «Юга» ВСУ потеряли свыше 1310 бойцов, танк, 16 боевых бронированных машин, 91 автомобиль, 17 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и 26 складов боеприпасов и материальных средств.
«Центр» продолжает зачистку в Дмитрове
Бойцы «Центра» в течение недели продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в городе Димитров (ДНР), а также зачистку от разрозненных формирований противника в районах населенных пунктов Родинское, Светлое и Гришино.
Подразделения группировки нанесли поражение ряду бригад ВСУ, включая бригаду спецназначения «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).
В зоне ответственности «Центра» потери украинской стороны составили: более 3505 военнослужащих, три танка, 25 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, РСЗО «Град» и 20 орудий полевой артиллерии.
«Восток» продвигается в Днепропетровской и Запорожской областях
Подразделения «Восточной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив три населенных пункта: Песчаное, Герасимовку и Варваровку.
Потери ВСУ в живой силе превысили 1795 человек. Также украинская сторона лишилась: четырех танков, 20 боевых бронированных машин, 64 автомобилей, семи орудий полевой артиллерии, трех станций РЭБ и девяти складов боеприпасов.
Группировка «Днепр» наносит удары по технике ВСУ
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли поражение формированиям пяти бригадам противника.
ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 93 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ и 18 складов боеприпасов.
Итоги работы сил ПВО
Средства противовоздушной обороны за неделю сбили:
- оперативно-тактическую ракету «Гром-2»;
- девять управляемых авиационных бомб;
- 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 1689 БПЛА самолетного типа.