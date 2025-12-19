Ричмонд
+15°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 13 — 19 декабря 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 13 по 19 декабря на основе сводки Министерства обороны РФ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине

С 13 по 19 декабря ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», в ответ на террористические атаки Украины.

Среди пораженных целей:

  • предприятия ВПК Украины и объекты энергетического комплекса, обеспечивающие их работу;
  • транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ;
  • центр сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР;
  • цеха сборки и места хранения ударных БПЛА дальнего действия;
  • склады горючего и боеприпасов;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта

Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:

  • Новоплатоновка в Харьковской области;
  • Песчаное и Герасимовка в Днепропетровской области;
  • Варваровка в Запорожской области.

Группировка «Север» атакует в Харьковской и Сумской областях

«Северная» группировка за неделю нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской области (атакованы две механизированные, мотопехотная, егерская бригады, штурмовой полк и пограничный отряд) и на Харьковском направлении.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе составили свыше 1425 военнослужащих. Также ВСУ лишились шести боевых бронированных машин, 74 автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии, РСЗО «Град», семи станций РЭБ и 11 складов боеприпасов.

«Запад» освободил населенный пункт в Харьковской области

Подразделения «Западной» группировки в результате активных действий освободили село Новоплатоновка. В течение недели нанесено поражение формированиям шести механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ.

Потери противника составили: более 1515 военнослужащих, два танка, 21 боевая бронированная машина, 106 автомобилей, хорватская РСЗО Heron и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и 29 складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» заняли более выгодные рубежи

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли удары по 10 украинским бригадам.

За неделю в зоне действия «Юга» ВСУ потеряли свыше 1310 бойцов, танк, 16 боевых бронированных машин, 91 автомобиль, 17 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и 26 складов боеприпасов и материальных средств.

«Центр» продолжает зачистку в Дмитрове

Бойцы «Центра» в течение недели продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в городе Димитров (ДНР), а также зачистку от разрозненных формирований противника в районах населенных пунктов Родинское, Светлое и Гришино.

Подразделения группировки нанесли поражение ряду бригад ВСУ, включая бригаду спецназначения «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).

В зоне ответственности «Центра» потери украинской стороны составили: более 3505 военнослужащих, три танка, 25 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, РСЗО «Град» и 20 орудий полевой артиллерии.

«Восток» продвигается в Днепропетровской и Запорожской областях

Подразделения «Восточной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив три населенных пункта: Песчаное, Герасимовку и Варваровку.

Потери ВСУ в живой силе превысили 1795 человек. Также украинская сторона лишилась: четырех танков, 20 боевых бронированных машин, 64 автомобилей, семи орудий полевой артиллерии, трех станций РЭБ и девяти складов боеприпасов.

Группировка «Днепр» наносит удары по технике ВСУ

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли поражение формированиям пяти бригадам противника.

ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 93 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ и 18 складов боеприпасов.

Итоги работы сил ПВО

Средства противовоздушной обороны за неделю сбили:

  • оперативно-тактическую ракету «Гром-2»;
  • девять управляемых авиационных бомб;
  • 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 1689 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше