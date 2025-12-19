В Новосибирске завели дело после обращения вдовы бойца СВО к Путину

По информации СКР, вдова военнослужащего в июле 2025 года обратилась в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирска с заявлениями о назначении пенсии по случаю потери кормильца, ежемесячной компенсации и возмещении вреда здоровью. Поступившие документы были отправлены в военкомат Новосибирской области, куда они поступили спустя два месяца, а пенсия была назначена только 17 декабря 2025 года. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).