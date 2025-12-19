Ричмонд
Путин: в зоне СВО находятся 700 тыс. бойцов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. В зоне проведения специальной военной операции (СВО) находятся 700 тыс. бойцов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на «Итогах года».

Источник: РИА "Новости"

«Мы живем в условиях проведения специальной военной операции, у нас 700 тыс. человек в зоне СВО», — сказал президент.

Глава государства указал, что в основном это достаточно молодые люди, в том числе представители поколения 1990-х годов.