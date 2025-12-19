Путин назвал российскую армию самой боеспособной

«Я вот говорил недавно на коллегии Министерства обороны о развитии Вооруженных Сил, что они у нас стали, наверное, самыми боеспособными в мире, с учетом еще и новых видов вооружения, в том числе стратегического характера», — сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.