Силы ПВО уничтожили 12 дронов над российскими регионами

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России и акваторией Черного моря за день, сообщило журналистам Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Девятнадцатого декабря с 8.00 до 18.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять — над территорией Белгородской области и по одному БПЛА — над территориями Брянской, Самарской областей и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

