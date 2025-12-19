Силы ПВО уничтожили 12 дронов над российскими регионами

«Девятнадцатого декабря с 8.00 до 18.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять — над территорией Белгородской области и по одному БПЛА — над территориями Брянской, Самарской областей и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше