Заводские испытания начал новый носитель «Калибров» ракетный корабль «Ржев»

Малый ракетный корабль «Ржев» проекта 22800, способный нести ракеты «Калибр», приступил к заводским ходовым испытаниям, сообщили в Тихоокеанском флоте.

Источник: Аргументы и факты

Малый ракетный корабль «Ржев» проекта 22800 «Каракурт», способный нести крылатые ракеты «Калибр», приступил к заводским ходовым испытаниям. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота России.

Первый этап испытаний проводят экипаж корабля и специалисты Амурского судостроительного завода. МРК вышел из достроечной базы предприятия во Владивостоке и направился в Японское море в сопровождении буксиров ТОФ. В ходе испытаний планируется проверить работу главной энергетической установки, общекорабельных систем и навигационного комплекса.

«Ржев» стал первым малым ракетным кораблём серии, строящейся на Амурском судостроительном заводе. Корабли проекта 22800 оснащаются универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ракет «Калибр» или «Оникс», а также артиллерийским вооружением, пулемётами и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-МЕ».

Ранее сообщалось, что отряд кораблей Тихоокеанского флота, в составе которого находится фрегат «Маршал Шапошников», зашёл в Красное море. По данным ТОФ, корабли преодолели Баб-эль-Мандебский пролив и до этого отработали серию учений в Аденском заливе. Отряд вышел из Владивостока 1 октября для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стратегически важных районах Мирового океана.