Заводские испытания начал новый носитель «Калибров» ракетный корабль «Ржев»

Ранее сообщалось, что отряд кораблей Тихоокеанского флота, в составе которого находится фрегат «Маршал Шапошников», зашёл в Красное море. По данным ТОФ, корабли преодолели Баб-эль-Мандебский пролив и до этого отработали серию учений в Аденском заливе. Отряд вышел из Владивостока 1 октября для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стратегически важных районах Мирового океана.