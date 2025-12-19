Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: 36 украинских БПЛА уничтожены над регионами РФ за три часа

Средства ПВО успешно отразили попытку атаки 36 украинских БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

По данным Минобороны РФ, за три часа силы противовоздушной обороны ликвидировали 36 украинских беспилотных летательных аппаратов.

«19 декабря с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — следует из сообщения.

Уточняется, что наибольшее количество дронов было сбито над Белгородской областью — 22. Также уничтожены 7 БПЛА над Крымом, 2 — над Курской и 1 — над Воронежской областью, и ещё 4 — над Черным морем.

Ранее ведомство информировало об уничтожении средствами ПВО 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше