Минобороны: 36 украинских БПЛА уничтожены над регионами РФ за три часа

По данным Минобороны РФ, за три часа силы противовоздушной обороны ликвидировали 36 украинских беспилотных летательных аппаратов.
«19 декабря с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — следует из сообщения.
Уточняется, что наибольшее количество дронов было сбито над Белгородской областью — 22. Также уничтожены 7 БПЛА над Крымом, 2 — над Курской и 1 — над Воронежской областью, и ещё 4 — над Черным морем.
Ранее ведомство информировало об уничтожении средствами ПВО 11 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.
