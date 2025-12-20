Марочко сообщил, что Гуляйполе вскоре перейдет под полный контроль ВС РФ

Собеседник агентства уточнил, что успехам российских сил в Гуляйполе и его окрестностях предшествовало давление на противника сразу на трех других участках зоны СВО. «Это кропотливая планомерная работа по истощению сил и средств противника, которая велась и на донецком, и на луганских направлениях. Противник был вынужден перебрасывать постоянно свои резервы, силы и средства. Более того, мы начали давить в Сумской области после того, как выбили противника с Курщины. Поэтому вот такое общее масштабное давление, планомерная работа по нарушению логистики и привела к истощению войск противника в районе Гуляйполя», — сказал Марочко.