Марочко сообщил, что Гуляйполе вскоре перейдет под полный контроль ВС РФ

«Наши военнослужащие сейчас действуют у Гуляйполя на участке фронта шириной более 30 км — это как раз и говорит о том, что практически весь этот участок является для нас результативным. Начиная с Днепропетровской области и заканчивая самой нижней точкой в районе Гуляйполя — ежедневно есть успехи наших войск. Если мы говорим о последних таких значимых результатах наших военнослужащих, то это овладение новыми территориями — юго-восточнее Гуляйполя создан новый плацдарм, наши бойцы переправились через реку Гайчур», — сказал он.
Военный эксперт считает, что в скором времени Гуляйполе перейдет под полный контроль российских сил. «Поскольку противник сейчас уже зажат как с северной части данного населенного пункта, так и с южной. Единственная улица Шевченко, которая еще идет на юго-запад от Гуляйполя, под постоянным огневым воздействием наших дроноводов и артиллерии», — уточнил Марочко.
Собеседник агентства уточнил, что успехам российских сил в Гуляйполе и его окрестностях предшествовало давление на противника сразу на трех других участках зоны СВО. «Это кропотливая планомерная работа по истощению сил и средств противника, которая велась и на донецком, и на луганских направлениях. Противник был вынужден перебрасывать постоянно свои резервы, силы и средства. Более того, мы начали давить в Сумской области после того, как выбили противника с Курщины. Поэтому вот такое общее масштабное давление, планомерная работа по нарушению логистики и привела к истощению войск противника в районе Гуляйполя», — сказал Марочко.
Ранее президент России Владимир Путин на «Итогах года» сообщил, что военные РФ в Запорожской области освобождают один населенный пункт за другим. Половина Гуляйполя уже контролируется российской армией.