Артиллеристы Южной группировки уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ

«Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град” Южной группировки войск наносят удары по позициям противника на константиновском направлении. Операторами FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем на окраине одного из населенных пунктов были обнаружены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. По выявленным целям незамедлительно были нанесены удары 122-мм осколочно-фугасными реактивными снарядами», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, еще один расчет РСЗО «Град» группировки поразил пункт временной дислокации ВСУ.