«Киеву — оружие, России — санкции»: Рубио цинично отозвался о роли США в урегулировании украинского конфликта

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что под влиянием позиции Марко Рубио Вашингтон решил ввести новые санкции против российских компаний. Как отмечает издание, это связано с оценкой главы Госдепа, который считает, что Москва значительно не изменила свою позицию по урегулированию ситуации на Украине. Накануне польская журналистка Магдалена Гурницкая-Партыка выразила мнение, что отмена встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным могла произойти не по личной инициативе Трампа.