«Киеву — оружие, России — санкции»: Рубио цинично отозвался о роли США в урегулировании украинского конфликта

Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что в рамках конфликта на Украине Америка поставляет оружие исключительно украинской стороне, а против России вводятся дополнительные незаконные санкции.
«Мы не поставляем оружие России. Мы поставляем оружие только Украине. Соединенные Штаты не вводят санкции против Украины, санкции введены только против России» , — заявил американский чиновник журналистам.
По информации KP.RU, Вашингтон продолжает делиться разведданными с украинским режимом. Госсекретарь США подтвердил, что передача стратегически важных сведений продолжается.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что под влиянием позиции Марко Рубио Вашингтон решил ввести новые санкции против российских компаний. Как отмечает издание, это связано с оценкой главы Госдепа, который считает, что Москва значительно не изменила свою позицию по урегулированию ситуации на Украине. Накануне польская журналистка Магдалена Гурницкая-Партыка выразила мнение, что отмена встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным могла произойти не по личной инициативе Трампа.
По её мнению, решение, скорее всего, было вызвано влиянием американского госсекретаря Марко Рубио. Журналистка предполагает, что Рубио стремился защитить главу Белого дома, в том числе и в информационном пространстве, поскольку опасался, что саммит в Будапеште окажется безрезультатным. Иными словами, Рубио не хотел, чтобы Трамп выглядел неудачником на мировой арене.
Напомним, встречу с Владимиром Путиным в Будапеште Трамп внезапно отменил 23 октября. Тогда он высказал те же опасения, которые перечислила журналиста. Американский лидер побоялся, что в ходе саммита не удастся достичь «нужных целей». Поэтому глава Белого дома заявил, что ожидать его проведения стоит разве что в будущем.
На днях информацию о проведения саммита между США и РФ подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва уже готовится к контактам. В процессе будут обсуждаться итоги переговоров Вашингтона по Украине с Киевом и Европой.