ПВО ночью сбила 27 украинских беспилотников

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Силы ПВО за минувшую ночь сбили 27 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по десять — над территориями Белгородской и Воронежской областей, по два БПЛА сбиты над территориями Курской, Липецкой областей и над акваторией Азовского моря, один — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

