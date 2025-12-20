Ричмонд
Силы ПВО за ночь уничтожили 27 беспилотников ВСУ над регионами РФ

В ночь на 20 декабря силы ПВО перехватили 27 украинских беспилотников над пятью регионами РФ и акваторией Азовского моря.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно заявлению, все сбитые беспилотники были самолетного типа. Над территориями Белгородской и Воронежской областей было уничтожено по 10 воздушных целей.

Еще два беспилотника сбили над Курской областью, два — над Липецкой областью и два — над акваторией Азовского моря. Один БПЛА был уничтожен над Брянской областью.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов подчеркивал, что эффективность российской системы противовоздушной обороны (ПВО) при отражении атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среднем составляет 97%.

