Военные ВСУ бегством покинули передовые позиции: подробнее

Военнослужащие 72-й и 127-й бригад ВСУ сбежали с позиций в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали со своих позиций в Харьковской области после ударов российских военных. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на силовые структуры РФ.

«В результате нашего комплексного огневого поражения передовые позиции покинули подразделения 72-й отдельной мехбригады и 127-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ», — сказал собеседник агентства, уточнив, что все произошло на харьковском направлении.

В ноябре военнослужащие 111-й бригады ВСУ сбежали с позиций в Ямполе в ДНР. Как следует из перехваченных радиопереговоров, украинские военные долго находились под обстрелами. На фоне этого один из солдат предупредил по рации, что намерен покинуть позиции, если к утру не поступит команда на выход. Его поддержали другие бойцы бригады.