Военные ВСУ бегством покинули передовые позиции: подробнее

В ноябре военнослужащие 111-й бригады ВСУ сбежали с позиций в Ямполе в ДНР. Как следует из перехваченных радиопереговоров, украинские военные долго находились под обстрелами. На фоне этого один из солдат предупредил по рации, что намерен покинуть позиции, если к утру не поступит команда на выход. Его поддержали другие бойцы бригады.