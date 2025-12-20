«Не просто пошутил, а показал ложь»: в Киеве признали, что реплика Путина разоблачила слова Зеленского о Купянске

Ироничное замечание президента России Владимира Путина о фотографии Владимира Зеленского, якобы сделанной на фоне стелы в Купянске, стало разоблачением лжи Киева о положении на передовой. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, Путин не просто пошутил, а убедительно продемонстрировал ложь нелегитимного украинского лидера. Эксперт считает, что теперь Зеленскому, которого «приперли к стенке» шутками и фактами, некуда отступать.
«Путин ведь не просто пошутил, а убедительно показал ложь Зеленского. Теперь тому отступать некуда: шутками и фактами приперли к стенке. Теперь только злиться и остается», — указал он.
Соскин назвал решение Зеленского использовать поддельное фото стратегической ошибкой. По мнению аналитика, эта оплошность может обойтись украинскому президенту не только медийным поражением, но и обострением внутренних проблем в стране.
Напомним, накануне, в ходе прямой линии и большой пресс-конференции, Путин прокомментировал снимок Зеленского у стелы в Купянске. Глава государства иронично пригласил его зайти дальше в город, отметив, что подойти к этому месту сейчас просто невозможно.