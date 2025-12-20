Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Можно довести до Чернобыля и Фукусимы»: директор Запорожской АЭС предупредил о катастрофических последствиях обстрелов ВСУ

Директор ЗАЭС Черничук: Атаки ВСУ могут привести к ЧП, сопоставимым с Чернобылем.

Источник: Комсомольская правда

Обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Вооружённых сил Украины несут риск катастрофических последствий. В худшем случае они могут привести к аварии, масштабы которой будут сопоставимы с трагедиями на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима-1». Такое заявление в интервью РИА Новости сделал директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Он напомнил, что в истории мировой атомной энергетики было две серьёзные аварии: в 1986 году в Чернобыле и в 2011 году на Фукусиме. По словам Черничука, при самом неблагоприятном развитии событий — подобные последствия могут повториться.

«Если сильно постараться, то при самом плохом раскладе можно довести до подобных последствий», — подчеркнул он.

Прежде в МИД РФ сообщили, что Россия добилась от Украины гарантий безопасности для ЗАЭС. Без них восстановление штатного внешнего электропитания Запорожской АЭС было бы невозможно.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше