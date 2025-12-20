«Можно довести до Чернобыля и Фукусимы»: директор Запорожской АЭС предупредил о катастрофических последствиях обстрелов ВСУ

Обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Вооружённых сил Украины несут риск катастрофических последствий. В худшем случае они могут привести к аварии, масштабы которой будут сопоставимы с трагедиями на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима-1». Такое заявление в интервью РИА Новости сделал директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Он напомнил, что в истории мировой атомной энергетики было две серьёзные аварии: в 1986 году в Чернобыле и в 2011 году на Фукусиме. По словам Черничука, при самом неблагоприятном развитии событий — подобные последствия могут повториться.
«Если сильно постараться, то при самом плохом раскладе можно довести до подобных последствий», — подчеркнул он.
Прежде в МИД РФ сообщили, что Россия добилась от Украины гарантий безопасности для ЗАЭС. Без них восстановление штатного внешнего электропитания Запорожской АЭС было бы невозможно.