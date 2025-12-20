Над Азовским морем военные сбили два украинских беспилотника

Всего, по данным военного ведомства, за минувшую ночь силы и средства противовоздушной обороны страны сбили над регионами РФ 27 вражеских БПЛА. Так, по 10 дронов уничтожили над Белгородской и Воронежской областями, по два — над Курской и Липецкой, один — над Брянской областью.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь с 18 на 19 декабря над донским регионом силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников. В результате, в нескольких населенных пунктах повреждения получили гражданские объекты.
