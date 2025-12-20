Ричмонд
Спецпредставитель президента РФ Дмитриев сообщил, что находится на пути в Майами

Как ожидается, Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что отправился в Майами.

«На пути в Майами. В то время как разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США для Украины, я вспомнил об этом видео из моей предыдущей поездки — свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи», — написал он в соцсети Х на английском языке, приложив фрагмент видео.

Ранее портал Axios со ссылкой на чиновника Белого дома сообщал, что в эти выходные Дмитриев прибудет в Майами для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Кроме того, на этой неделе в Майами также прибудет украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым. Уиткофф и Кушнер сначала встретятся с Умеровым, а потом, как ожидается, проведут встречу с Дмитриевым.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что Москве может не понравиться многое в скорректированном после переговоров в Берлине плане США. Однако, как он отметил, согласованные с Европой и Украиной предложения по урегулированию должны быть представлены.

