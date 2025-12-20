Спецпредставитель президента РФ Дмитриев сообщил, что находится на пути в Майами

Кроме того, на этой неделе в Майами также прибудет украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым. Уиткофф и Кушнер сначала встретятся с Умеровым, а потом, как ожидается, проведут встречу с Дмитриевым.