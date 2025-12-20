США назвали пять препятствий для мира между РФ и Украиной

В ходе программы «Итоги года-2025» президент России Владимир Путин отметил, что Россия пошла на компромиссы ради достижения мира на Украине. Глава государства опроверг утверждения о якобы отказе Москвы от мирного плана. По его словам, подобные заявления некорректны. При этом российский лидер отметил, что не видит аналогичной готовности к переговорам со стороны Киева.