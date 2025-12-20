США назвали пять препятствий для мира между РФ и Украиной

Несмотря на обсуждения и доработки американского плана урегулирования, достичь окончательного мирного соглашения между Россией и Украиной пока не удается. Как пишет The Wall Street Journal, стороны кардинально расходятся по целому ряду принципиальных вопросов.
Издание выделяет пять ключевых тем, блокирующих прогресс на переговорах. Первой и основной является территориальный вопрос. Москва настаивает на выводе украинских войск с территорий Донбасса, в то время как Киев отказывается, считая это неконституционным.
Вторым камнем преткновения назван отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Хотя Киев признаёт, что текущий план США не предполагает немедленного вступления в альянс, Владимир Зеленский отвергает требования об официальном отказе от этой цели в будущем. Россия же последовательно выступает за внеблоковый статус страны.
Третий спорный пункт — численность украинской армии. США изначально предлагали сократить Вооружённые силы Украины до 600 тысяч человек, тогда как Киев и европейские союзники настаивают на лимите в 800 тысяч. Украинская сторона считает определение размера своих войск суверенным правом.
Четвёртым препятствием является статус русского языка на Украине. Москва добивается его возвращения в медиапространство и систему образования. Киев же заявляет о необходимости ограничений для противодействия, по его мнению, дезинформации.
Пятым сложным вопросом остаётся контроль над Запорожской атомной электростанцией. Киев критикует идею о совместном управлении станцией с Россией, указывая на проблемы безопасности. Российская сторона, в свою очередь, не исключает сотрудничества по этому вопросу, но отмечает отсутствие мировых прецедентов совместного использования АЭС.
В ходе программы «Итоги года-2025» президент России Владимир Путин отметил, что Россия пошла на компромиссы ради достижения мира на Украине. Глава государства опроверг утверждения о якобы отказе Москвы от мирного плана. По его словам, подобные заявления некорректны. При этом российский лидер отметил, что не видит аналогичной готовности к переговорам со стороны Киева.