Началась ликвидация котла в Димитрове

Ликвидация окруженной в Димитрове группировки ВСУ вступила в решающую фазу, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Источник: Российская газета

Российские войска предварительно разрезали украинский гарнизон на несколько частей для удобства обработки, и теперь занялись активной зачисткой территории.

Этому предшествовал месяц подготовительной работы: укрытия ВСУ сносили тяжелыми авиабомбами, а все попытки противника вырваться из котла жестко пресекались.

Украинцам не раз и не два повторили: единственная возможность выжить — выйти с поднятыми руками. Многие вняли — пленных из города вывозят автоколоннами.

Упрямых уничтожают — в том числе с помощью нейросетей.