Началась ликвидация котла в Димитрове

Российские войска предварительно разрезали украинский гарнизон на несколько частей для удобства обработки, и теперь занялись активной зачисткой территории.
Этому предшествовал месяц подготовительной работы: укрытия ВСУ сносили тяжелыми авиабомбами, а все попытки противника вырваться из котла жестко пресекались.
Украинцам не раз и не два повторили: единственная возможность выжить — выйти с поднятыми руками. Многие вняли — пленных из города вывозят автоколоннами.
Упрямых уничтожают — в том числе с помощью нейросетей.