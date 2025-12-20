Российские дроны уничтожили буксируемое орудие НАТО под Северском

Гаубица M777 — буксируемое артиллерийское орудие натовского образца, разработанное в США компанией BAE Systems. Отличается облегчённой конструкцией с применением титановых сплавов, что позволяет быстро перебрасывать орудие автомобильным транспортом и вертолётами. Максимальная дальность стрельбы стандартными боеприпасами составляет до 24 километров, с активно-реактивными снарядами — до 30 километров, а при использовании высокоточных боеприпасов Excalibur — свыше 40 километров. Гаубица широко применяется странами НАТО и была поставлена Украине в рамках военной помощи западных государств.