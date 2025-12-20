В сибирском селе поставили памятник погибшим на СВО русскому и американцу

— Когда звонил, о себе рассказывал мало, больше спрашивал, как дела дома, — вспоминает Анна. — Про друга своего говорил, конечно, но по имени не называл, все «американец» да «американец». Я и думала, что это позывной такой. Сам Ваня взял себе позывной по названию родного села — «Отрок». Потом его сослуживцы рассказали, что в тот день, 4 апреля, в боях за Часов Яр в их БТР попал украинский дрон. Машина загорелась, Ваня и Майкл вытащили из нее раненого товарища, оказали ему первую помощь. Но тут в друзей «влетел» второй дрон — и обоих насмерть…