В сибирском селе поставили памятник погибшим на СВО русскому и американцу

Корреспондент «РГ» отправилась на родину Ивана — пообщаться с его земляками.
Отрок с его населением в менее чем 300 человек расположен в полутысяче с лишним километрах на юг от Красноярска. Несмотря на удаленность, село обустроенное, со своей школой, детским садом, клубом, фельдшерско-акушерским пунктом, почтой и сельсоветом. А теперь — и со своей Аллеей Славы, где, несмотря на мороз, сейчас утопают в живых цветах бюсты участников специальной военной операции.
— Нашего Ивана я знал прекрасно, — говорит глава Отрокского сельсовета Константин Москаленко. — Невероятной души был человек: на любую просьбу о помощи откликался первым, никому ни в чем не отказал. И погиб как герой, пытаясь спасти раненого товарища… Его друг Майкл тоже, видимо, был человеком большого сердца. То, что сын замдиректора ЦРУ, отстаивая свою точку зрения, отправился воевать на Донбасс за Россию, говорит о том, что даже среди американского общества есть те, кто понимает суть специальной военной операции и цели, за которые борется наша страна. Это внушает надежду…
Как рассказывает Москаленко, месяц назад на него вышли организаторы проекта «Аллея Российской Славы». «В рамках проекта мы дарим учебным заведениям и войсковым частям созданные известными скульпторами бюсты граждан, прославивших Россию», — написали они. И предложили подарить селу бюсты Ивана Коковина и Майкла Глосса, сделанные народным художником России, профессором Салаватом Щербаковым. Надо ли говорить, что предложение было принято на «ура»?
К слову, это сейчас жители Отрока биографию прибывшего на Донбасс отстаивать российские ценности американца выучили наизусть. И то, что 21-летний сын замдиректора по цифровым инновациям ЦРУ Джулиан Галлины тайком от родных приехал в нашу страну в 2023 году. И то, что он был очарован Россией и мечтал о российском гражданстве. И то, что, подписав контракт с минобороны, служил в 331-м гвардейском полку 98-й дивизии ВДВ, участвуя в освобождении Донбасса, где геройски погиб.
Раньше же о Майкле Глоссе в сибирском селе даже не слышали. Но вот за идею увековечить память односельчанина Ивана Коковина ухватились обеими руками. Специальная военная операция для обитателей затерявшегося в таежных просторах села — не просто слова. Сейчас здесь 30 семей с волнением, надеждой и тревогой ловят каждую весточку с полей сражений, где воюют ушедшие на СВО как по мобилизации, так и по контракту их родные — мужья, братья, сыновья. На устроенной в этом году для местной детворы «Елке желаний» один мальчик написал свое, самое заветное: «Хочу, чтобы закончилась война, и мой папа вернулся домой»…
В Отрокской средней школе сегодня учатся 87 ребят, и имя Ивана Коковина известно каждому. «Он герой Донбасса, награжден посмертно Орденом Мужества. А Майкл Глосс — его друг», — наперебой рассказывают дети.
На втором этаже школы — Зал памяти. На одной стороне его расположены стенды с именами односельчан, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. Их тогда тоже ушло на фронт из Отрока немало. На другой — Парты героев, сейчас их здесь три, в том числе и Ивана.
— Мы подали прошение, чтобы нам присвоили имена Ивана и Майкла, как это было сделано в школе № 115 Донецка, — рассказывает директор Людмила Верещагина. — Кстати, наши ребята дружат с детьми из этой школы, мы регулярно проводим телемосты, где донбасские школьники рассказывают нам о своей жизни, а мы говорим им о Сибири, о нашем крае. А недавно в организованный при донецкой школе музей отправили личные вещи Вани — кружку, часы, удочку.
— Да, рыбачить Ваня любил, — включается в разговор его одноклассник, а ныне учитель труда Александр Акулов. — И, главное, такой удачливый был! Поедем с друзьями на реку, у нас не клюет, а у него — полное ведро! И на грибы у него чутье отменное было: пока мы один гриб найдем, у него уже корзинка полна.
Как рассказывают односельчане, школу Иван Коковин окончил не в 17 лет, как все, а в 18. Подростком получил сложный перелом ноги, год пришлось пропустить. Вот и получилось, что в армию он ушел буквально из-за школьной парты: отгулял с классом выпускной, а с утра — уже на призывной пункт. Служил в пограничных войсках, кинологом. Потом вернулся домой, женился… Тринадцать лет назад на свет появилась его дочь Таня.
— Он ее обожал просто, — говорит жена Ивана Анна. — Каждый раз звонил с Донбасса и первым делом: «Как доча? Все хорошо?» Последний раз я его голос 30 марта слышала. У Тани приближался день рождения, так Ваня заранее позвонил поздравить. Предупредил, что какое-то время будет без связи, потому что уходит на боевое задание. А позже мы узнали, что в день дочкиного рождения он и погиб — 4 апреля.
Как вспоминают родные, когда в стране объявили мобилизацию, 47-летний Иван в ряды защитников родины не попал и очень расстроился. Горячился: «Что, меня со счетов списали? Не выйдет!» В один из дней уехал в райцентр, сказав супруге, что по делам. А вернулся с уже подписанным контрактом: «Пойми, я должен быть там!».
— Когда звонил, о себе рассказывал мало, больше спрашивал, как дела дома, — вспоминает Анна. — Про друга своего говорил, конечно, но по имени не называл, все «американец» да «американец». Я и думала, что это позывной такой. Сам Ваня взял себе позывной по названию родного села — «Отрок». Потом его сослуживцы рассказали, что в тот день, 4 апреля, в боях за Часов Яр в их БТР попал украинский дрон. Машина загорелась, Ваня и Майкл вытащили из нее раненого товарища, оказали ему первую помощь. Но тут в друзей «влетел» второй дрон — и обоих насмерть…
Похоронили Ваню в конце октября на местном кладбище, рядом с матерью. Правда, сейчас до погоста не доберешься — сугробы по пояс. Поэтому Анна с дочерью приходят каждый день сюда, на Аллею Славы. Приносят цветы, долго стоят, обнявшись, возле памятника своему отцу и мужу. Рядом с Иваном, прищурившись, «смотрит» на огромные заснеженные ели бронзовый Майкл Глосс — парень из-за океана, отдавший жизнь за свои убеждения и любовь к огромной и прекрасной России.