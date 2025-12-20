«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ковшаровка, Купянск-Узловой, Моначиновка, Парноватое, Самборовка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.
«Потери украинских вооруженных формирований составили более 240 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и 10 складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.