Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки «Запад»

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российская группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю, украинские войска в зоне её ответственности потеряли более 240 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ковшаровка, Купянск-Узловой, Моначиновка, Парноватое, Самборовка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 240 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и 10 складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.