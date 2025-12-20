На Кубани утвердили выплаты получившим инвалидность участникам СВО

Выплаты будут предоставлены с 1 апреля 2026 года. Как сказано в сообщении, их размер будет зависеть от группы инвалидности. Так, инвалиды первой группы получат 500 тысяч рублей, второй группы — 200 тысяч, третьей группы — 100 тысяч рублей.