На Кубани утвердили выплаты получившим инвалидность участникам СВО

«Единовременную материальную помощь получат все жители Краснодарского края (граждане РФ), которые стали инвалидами боевых действий из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении задач специальной военной операции, при отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, при вооруженной провокации на государственной границе РФ и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции», — пояснили в Оперативном штабе Краснодарского края.
Выплаты будут предоставлены с 1 апреля 2026 года. Как сказано в сообщении, их размер будет зависеть от группы инвалидности. Так, инвалиды первой группы получат 500 тысяч рублей, второй группы — 200 тысяч, третьей группы — 100 тысяч рублей.