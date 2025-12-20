ТАСС: на Сумщине уничтожили капитана ВСУ

«В Сумской области ликвидирован командир роты 17-й отмбр капитан Соколовский Александр Вячеславович 28.09.1992 г. р. из Кривого Рога. Воевал добровольцем с начала АТО (так называемая антитеррористическая операция Украины в Донбассе) в составе нацбата “Днепр”, участвовал во вторжении в Курскую область», — рассказал собеседник агентства.