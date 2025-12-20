Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: на Сумщине уничтожили капитана ВСУ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Командир роты из 17-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ капитан Александр Соколовский был ликвидирован в Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Отмечается, что он участвовал во вторжении ВСУ в Курскую область.

Источник: РИА "Новости"

«В Сумской области ликвидирован командир роты 17-й отмбр капитан Соколовский Александр Вячеславович 28.09.1992 г. р. из Кривого Рога. Воевал добровольцем с начала АТО (так называемая антитеррористическая операция Украины в Донбассе) в составе нацбата “Днепр”, участвовал во вторжении в Курскую область», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что украинский офицер был уничтожен на теткинско-глушковском направлении.