ТАСС: на Сумщине уничтожили капитана ВСУ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Командир роты из 17-й отдельной тяжелой мехбригады ВСУ капитан Александр Соколовский был ликвидирован в Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Отмечается, что он участвовал во вторжении ВСУ в Курскую область.
