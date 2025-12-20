ВС РФ ликвидировали командира группы спецназа нацгвардии Украины Кривого

Российские войска уничтожили на покровском направлении командира группы спецназа «Омега» нацгвардии Украины Андрея Кривого, сообщил военкор Юрий Котенок.
«Андрей Кривой — командир группы спецназа “Омега” нацгвардии Украины в звании майора. Уничтожен русской армией на покровском направлении», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили заместителя командира роты 58-й бригады ВСУ, а также операторов беспилотнников под Волчанском в Харьковской области.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше