ВС РФ ликвидировали командира группы спецназа нацгвардии Украины Кривого

Офицера уничтожили на покровском направлении.

Российские войска уничтожили на покровском направлении командира группы спецназа «Омега» нацгвардии Украины Андрея Кривого, сообщил военкор Юрий Котенок.

«Андрей Кривой — командир группы спецназа “Омега” нацгвардии Украины в звании майора. Уничтожен русской армией на покровском направлении», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили заместителя командира роты 58-й бригады ВСУ, а также операторов беспилотнников под Волчанском в Харьковской области.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
