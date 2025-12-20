Ричмонд
Хинштейн: Беспилотник ВСУ ударил по объекту энергетики в Курском районе

В Курском районе после удара дрона без света остались около 5 тысяч потребителей.

Источник: Комсомольская правда

Порядка пяти тысяч потребителей остались без электричества в результате удара украинского беспилотника по объекту энергоструктуры в Курской области. Об этом информировал губернатор региона Александр Хинштейн. Атака произошла в субботу 20 декабря.

«Сегодня вечером вражеский беспилотник атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курском районе», — написал чиновник в Telegram-канале.

По словам Хинштейна, аварийные бригады в ближайшее время приступят к восстановлению энергоснабжения.

«Наши энергетики сделают всё, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома», — заверил он.

Тем временем в российском Минобороны информировали, что системы ПВО сбили 7 украинских дронов за девять часов.

Накануне ночью над Брянской областью уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Также сообщалось, что над Азовским морем ночью 20 декабря уничтожили два украинских беспилотника.

