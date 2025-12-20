Российские военные ликвидировали капитана ВСУ, который ранее принимал участие во вторжении на Курскую область РФ. Об этом информирует РИА Новости.
«В Сумской области ликвидирован командир роты 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады капитан Соколовский Александр Вячеславович 28.09.1992 года рождения из Кривого Рога», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Уточняется, что Соколовский, который ранее был членом одного из украинских националистических батальонов, ликвидирован на Теткинско-Глушковском направлении.
Напомним, вторжение ВСУ в приграничные районы Курской области началось 6 августа 2024 года. Полностью территорию Курской области освободили в апреле 2025-го. Как освобождали Курскую область, читайте здесь на KP.RU.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о результатах большого расследования вторжения ВСУ в Курскую область, переданных в суды делах украинских солдат и образцах оружия НАТО, которым они убивают гражданских.
Также сообщалось, что трем боевикам ВСУ дали до 16 лет колонии за преступления в Курской области.