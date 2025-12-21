Марочко: логистика ВСУ существенно пострадала после потери Красноармейска

«Красноармейск — это очень важный логистический узел. Следующий логистический такой узел находится уже на территории Днепропетровской области. И, естественно, с утратой Красноармейска противник потерял уже огромнейшее количество возможностей в военном отношении действовать на данном участке местности. Более того, нарушение логистики после взятия Красноармейска существенно повлияло как на запорожское, так и на донецкое направления, где идет активное освобождение [Вооруженными силами РФ]», — сказал он.