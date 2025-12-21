Марочко: логистика ВСУ существенно пострадала после потери Красноармейска

«Красноармейск — это очень важный логистический узел. Следующий логистический такой узел находится уже на территории Днепропетровской области. И, естественно, с утратой Красноармейска противник потерял уже огромнейшее количество возможностей в военном отношении действовать на данном участке местности. Более того, нарушение логистики после взятия Красноармейска существенно повлияло как на запорожское, так и на донецкое направления, где идет активное освобождение [Вооруженными силами РФ]», — сказал он.
Марочко отметил, что ВСУ будут «всячески цепляться» за Красноармейск, поскольку после него открываются широкие оперативные просторы для продвижения российских бойцов как в северном, так и в западном направлениях.
В пятницу президент России Владимир Путин на «Итогах года» заявлял, что ВСУ пытаются безуспешно вернуть хотя бы часть Красноармейска и несут серьезные потери. Об освобождении Красноармейска в Минобороны РФ сообщили 1 декабря.