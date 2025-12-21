Орбан задал европейцам неудобный вопрос об украинском конфликте

Некоторое время назад Орбан высказал предложение о дальнейшей судьбе Украины. Он заявил, что эта страна после завершения конфликта с Россией должна продолжить существовать исключительно как буферное государство. Принятие Украиной на себя такого статуса является единственным выходом из ситуации, который станет основой для долгосрочного, прочного мира, считает политик. При этом сам принцип такого существования Украины, уверен Орбан, должен стать фундаментальным.