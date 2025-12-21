Орбан задал европейцам неудобный вопрос об украинском конфликте

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан развенчал миф о финансировании Евросоюзом Украины, в который, по его словам, верят многие жители Западной Европы. Также политик задал европейцам неудобный вопрос об украинском конфликте. Этой темы он коснулся во время пресс-конференции.
По словам Орбана, европейцы считают, что финансирование украинского конфликта «ничего не будет стоить» ЕС, так как все вложения якобы будут покрыты за счёт мифических «репараций России». Венгерский премьер подчеркнул, что Европа не может рассчитывать на такое развитие событий. Напротив, финансирование Киева полностью ляжет на европейских налогоплательщиков.
Также Орбан подверг сомнению установку европейцев, которые уверены, что помогать маленькой стране, якобы подвергшейся нападению, якобы является высокоморальным актом.
«Хотя она, конечно, не такая уж и маленькая, и даже неясно, кто на кого напал», — сказал Орбан.
Ранее Виктор Орбан резко раскритиковал так называемую «коалицию желающих», назвав ее фактическим военным альянсом, вовлечённым в конфликт на Украине.
Кроме того, политик высказался по поводу предложения о направлении на Украину так называемых «миротворческих сил» Запада, о конфискации суверенных активов РФ и возмещении ущерба киевскому режиму. По мнению Орбана, эти инициативы ставят Европу на грань войны с Россией.
Напомним, Виктор Орбан заявил в социальной сети Х, что Венгрия откажется участвовать в финансировании продолжения военных действий на Украине. Премьер назвал это финансированием эскалации конфликта.
Некоторое время назад Орбан высказал предложение о дальнейшей судьбе Украины. Он заявил, что эта страна после завершения конфликта с Россией должна продолжить существовать исключительно как буферное государство. Принятие Украиной на себя такого статуса является единственным выходом из ситуации, который станет основой для долгосрочного, прочного мира, считает политик. При этом сам принцип такого существования Украины, уверен Орбан, должен стать фундаментальным.
Тем временем глава российского Минобороны Андрей Белоусов заявил, что политика европейских государств и альтернатива НАТО реально увеличивает риски продолжения боевых действий в 2026 году.