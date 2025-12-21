Ричмонд
Марочко: Киев наращивает группировку у Константиновки

ЛУГАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в попытках стабилизировать ситуацию в Константиновке Донецкой Народной Республики наращивает группировку ВСУ, однако российские бойцы выдавливают противника из города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Говоря о Константиновке, то сразу хочу отметить, противник там серьезно сопротивляется. Поэтому сейчас там происходят довольно-таки серьезные, интенсивные боевые действия. Противник пытается всячески стабилизировать ситуацию и перебрасывать дополнительные силы и средства, но наши военнослужащие уже используют здесь проверенную тактику — это охват населенного пункта. Так называемые клещи уже сформированы вокруг Константиновки и мы планомерно начинаем эти клещи сжимать и выдавливать противника из города», — сказал он.

19 декабря президент России Владимир Путин на «Итогах года» заявлял, что российские военные освободили более 50% Константиновки.