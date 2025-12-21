Марочко: Киев наращивает группировку у Константиновки

«Говоря о Константиновке, то сразу хочу отметить, противник там серьезно сопротивляется. Поэтому сейчас там происходят довольно-таки серьезные, интенсивные боевые действия. Противник пытается всячески стабилизировать ситуацию и перебрасывать дополнительные силы и средства, но наши военнослужащие уже используют здесь проверенную тактику — это охват населенного пункта. Так называемые клещи уже сформированы вокруг Константиновки и мы планомерно начинаем эти клещи сжимать и выдавливать противника из города», — сказал он.