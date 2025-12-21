Командиры ВСУ отдавали приказы убивать гражданское население на территории ДНР. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на бывшего военнослужащего ВСУ, который сейчас служит в качестве старшего оператора БПЛА в российском добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса. В частности, такие случае отмечались в районе села Старомайорское.
«Командование выходило и говорило: расстрелять всех, кто по полям ходит», — рассказал боец с позывным «Альтаир», уточнив, что многие военнослужащие отказывались выполнять приказы уничтожать не представляющих угрозы гражданских.
Ранее сообщалось, как в Сумской области военнослужащие ВСУ из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады расстреляли троих мирных граждан, поспорив с ними из-за самогона.
Как в Угледаре Донецкой Народной Республики убивали горожан для картинки в лживых репортажах западных СМИ, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем ранее убивавшую гражданских бригаду ВСУ отправили удерживать позиции в Харьковской области.