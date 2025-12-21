Российские бойцы для отвлечения от боевых будней молятся о мире

Бойцы Вооружённых сил России находят утешение в молитвах, чтобы отвлечься от повседневных боевых задач и поддержать дух, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно заявлению ведомства, для многих военнослужащих вера и молитва служат источником внутренней силы и устойчивости. Во время богослужений они молятся о мире, здоровье близких и победе.
«Для многих военнослужащих вера и молитва являются источником внутренней силы и стойкости. Богослужение позволяет на время отвлечься от боевых будней, помолиться о мире, о здоровье близких и о победе», — следует из сообщения российского военного ведомства.
В Минобороны отмечают, что в молебне, проведённом в тыловом районе специальной военной операции, участвовали военнослужащие 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр», выполняющие боевые задачи на Красноармейском направлении.
Военное духовенство этой группировки ежедневно проводит молебны, исповедует, совершает крещение военнослужащих, а также выезжает в передовые и тыловые пункты дислокации, чтобы оказывать духовную поддержку бойцам.
Ранее в российском Минобороны высоко оценили слова президента РФ Владимира Путина о бойцах, находящихся на передовой в зоне специальной военной операции. Российский лидер, говоря о российских военных на СВО, употребил выражение «мои ребята», призвав оказывать им всестороннюю поддержку на местах.