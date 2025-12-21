Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
По данным военного ведомства, все цели были перехвачены и сбиты дежурными средствами ПВО. Два беспилотника самолётного типа уничтожены над территорией Волгоградской области. Ещё один БПЛА ликвидирован в небе над Ростовской областью.
Прежде министр обороны РФ Андрей Белоусов подчеркивал, что эффективность российской системы противовоздушной обороны (ПВО) при отражении атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среднем составляет 97%.
ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.