За ночь силы ПВО сбили три беспилотника

В течение ночи работу приостанавливал аэропорт Волгограда. Угрозу атаки БПЛА объявляли власти Пензенской, Липецкой, Воронежской областей и некоторых других регионов. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что БПЛА ударил по энергетическому объекту. Без света остались 5 тыс. человек.
