За ночь силы ПВО сбили три беспилотника

Минобороны заявило, что в ночь на 21 декабря силы ПВО сбили два беспилотника над Волгоградской областью, еще один — над Ростовской областью.

Источник: РИА "Новости"

В течение ночи работу приостанавливал аэропорт Волгограда. Угрозу атаки БПЛА объявляли власти Пензенской, Липецкой, Воронежской областей и некоторых других регионов. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что БПЛА ударил по энергетическому объекту. Без света остались 5 тыс. человек.

