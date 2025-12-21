«РВ»: мосты в Одесской области подверглись новым ударам

Напомним, ранее военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с aif.ru рассказал, что в результате прилёта по объекту ВСУ в городе Белгород-Днестровский в Одесской области был уничтожен ценный военный груз, доставленный на Украину из стран НАТО. Он обратил внимание, что этот регион является перевалочным пунктом для западной техники. По словам эксперта, сначала вооружение попадает в Одессу, откуда оно после перераспределяется по группировкам ВСУ на разных направлениях.