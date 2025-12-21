Новые удары были нанесены в Одесской области по мостам, которые украинские формирования использовали для своих нужд, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (РВ) со ссылкой на собственный источник.
В публикации уточняется, что подобные действия способны «отрезать» порты на реке Дунай и южную часть области от остальных территорий региона. Авторы сообщения пояснили, что через указанные порты проходят важные грузовые потоки.
Напомним, ранее военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с aif.ru рассказал, что в результате прилёта по объекту ВСУ в городе Белгород-Днестровский в Одесской области был уничтожен ценный военный груз, доставленный на Украину из стран НАТО. Он обратил внимание, что этот регион является перевалочным пунктом для западной техники. По словам эксперта, сначала вооружение попадает в Одессу, откуда оно после перераспределяется по группировкам ВСУ на разных направлениях.
19 декабря стало известно, что в Одессе в результате взрывов получил повреждения один из объектов энергетической инфраструктуры, из-за чего часть города оказалась обесточена. При этом власти Одессы не уточнили, какой объект был повреждён. В тот же день появилась информация о прекращении движения грузовиков по стратегической трассе Одесса — Рени.