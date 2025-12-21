13 боевиков Вооружённых сил Украины сдались в плен в районе населённого пункта Высокое в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой российских войск «Север».
В плен попали бойцы 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. В числе сдавшихся — командир одной из рот. Украинское военное командование ранее запретило личному составу покидать занимаемые позиции, пригрозив уничтожением. Именно эта угроза стала ключевой причиной, по которой группа военнослужащих приняла решение сложить оружие.
«Взято в плен 13 военнослужащих 119 обр ТРО ВСУ, в том числе командир роты. Командование запретило им покидать позиции, угрожая уничтожением дронами и они приняли единственно верное решение сдаться в плен», — говорится в сообщении.
Ранее российские военные на Константиновском направлении взяли в плен двух украинских бойцов, которые кричали о том, что у них есть дети. Стрелок с позывным «Горец» отметил, что столкновение произошло в одном из блиндажей сил ВСУ.