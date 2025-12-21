Над Ростовской областью ПВО сбила беспилотник

Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Юрий Слюсарь со ссылкой на Минобороны России.
Предварительно, никто из людей не пострадал, разрушения на земле не зафиксированы.
Как отметил глава региона, информация о последствиях уточняется.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше