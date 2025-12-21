Ричмонд
Над Ростовской областью ПВО сбила беспилотник

Ночью 21 декабря в Чертковском районе дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен один украинский БПЛА.

Источник: Коммерсантъ

Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Юрий Слюсарь со ссылкой на Минобороны России.

Предварительно, никто из людей не пострадал, разрушения на земле не зафиксированы.

Как отметил глава региона, информация о последствиях уточняется.

