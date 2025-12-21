Ричмонд
Российские бойцы уничтожили в Херсонской области американское орудие M777

ГЕНИЧЕСК, 21 дек — РИА Новости. Расчет комплекса ZALA войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» выявил на правом берегу Херсонской области украинское артиллерийское орудие М777 производства США и с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил его, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета.

Источник: © РИА Новости

Расчет БПЛА 18-й армии подготовил к старту и запустил из лесопосадки разведывательный беспилотник ZALA. На правом берегу Днепра оператором ZALA было выявлено артиллерийское орудие M777 ВСУ. Расчет погрузился в транспортное средство и отправился на стартовую позицию боеприпаса «Ланцет».

«Как только мы разведываем цель, обычно “Ланцет” применяют, это (когда — ред.) орудие. Есть оборудованная позиция, где дежурит оставшаяся часть расчета. Время запуска — 10 минут», — сказал командир расчета с позывным «Ленин».

Оперативно прибыв на место запуска «Ланцета», расчет подготовил барражирующий боеприпас к запуску и, несмотря на обнаруженные детекторами FPV-дроны противника, запустил боеприпас.

«Постоянно (летают — ред.) их разведывательные дроны, крылья. Мы уже знаем где лучше летать, когда лучше летать, чтобы не было такого, чтобы нас перехватили и сбили», — сказал оператор «Ланцета» с позывным «Ленин».

Барражирующий боеприпас «Ланцет», корректируемый с разведывательного БПЛА ZALA, преодолел все украинские системы РЭБ, быстро прибыл к месту дислокации вражеского орудия M777, спикировал и поразил гаубицу вместе с ее расчетом.

«Мы уничтожили М777 как раз», — сказал оператор комплекса.

Кадры объективного контроля подтвердили успешное поражение цели.

