Ростовчанка передала свой автомобиль бойцам СВО

Автопарк одного из подразделений, участвующих в специальной военной операции, пополнился автомобилем «Лада-2105», переданным жительницей Ростовской области.
Транспортное средство было доставлено военнослужащим в рамках гуманитарной миссии. В начале декабря представители организации ветеранов «Союз десантников Таганрога» и волонтеры движения «Никто, кроме нас!» совершили уже 208-ю поездку в Запорожскую область.
Ключи от автомобиля, который безвозмездно передала Надежда из поселка Матвеев-Курган, были вручены бойцам отряда БПЛА-разведки.
Помимо автомобиля, волонтеры доставили военнослужащим посылки от близких, а также письма и рисунки от учеников таганрогских школ № 9 и № 23.