Ростовчанка передала свой автомобиль бойцам СВО

Транспортное средство было доставлено военнослужащим в рамках гуманитарной миссии. В начале декабря представители организации ветеранов «Союз десантников Таганрога» и волонтеры движения «Никто, кроме нас!» совершили уже 208-ю поездку в Запорожскую область.