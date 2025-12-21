Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанка передала свой автомобиль бойцам СВО

Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Источник: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Автопарк одного из подразделений, участвующих в специальной военной операции, пополнился автомобилем «Лада-2105», переданным жительницей Ростовской области.

Транспортное средство было доставлено военнослужащим в рамках гуманитарной миссии. В начале декабря представители организации ветеранов «Союз десантников Таганрога» и волонтеры движения «Никто, кроме нас!» совершили уже 208-ю поездку в Запорожскую область.

Ключи от автомобиля, который безвозмездно передала Надежда из поселка Матвеев-Курган, были вручены бойцам отряда БПЛА-разведки.

Помимо автомобиля, волонтеры доставили военнослужащим посылки от близких, а также письма и рисунки от учеников таганрогских школ № 9 и № 23.