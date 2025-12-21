ВСУ уходят из Сумской области

Власти региона объявили о срочной эвакуации из Краснопольского района после того, как, по информации СМИ, российские войска пересекли границу в районе села Грабовское.
Накануне вечером глава области сообщил, что жители, которые ранее отказывались от эвакуации, были вынуждены покинуть свои дома.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее сообщил, что российские войска одновременно усилили наступление на южном направлении и достигли села Грабовское. Украинские силы предприняли попытку остановить их продвижение и организовать уличные бои, но численное превосходство и наступательный порыв российской пехоты заставили противника отступить.