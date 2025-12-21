обеседник агентства подчеркнул, что украинское законодательство не предоставляет декретный отпуск для заключенных. Тем не менее, подразделения начали набирать женщин с судимостью. В итоге выяснилось, что в одном из батальонов оказались беременные женщины, отбывающие наказание.
Вооруженные силы Украины стали активнее использовать женщин в качестве артиллеристов и стрелков. По сведениям ТАСС, если раньше женщины встречались в рядах ВСУ в основном в качестве медиков, то сейчас их можно увидеть в расчетах FPV-дронов, среди артиллеристов и стрелков. Также были случаи, когда женщины сдавались в плен российским военным.
До этого телеканал «Звезда» сообщал, что российские операторы дронов научились удаленно брать в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины.
В зоне проведения специальной военной операции дроноводы разбрасывают листовки с призывом сдаться, а затем при помощи БПЛА сопровождают солдат, сложивших оружие. Однажды таким образом военные Вооруженных сил РФ пленили женщину, воевавшую на стороне ВСУ.