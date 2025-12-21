Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подразделении ВСУ обнаружили беременных женщин с судимостью

В составе спецбатальона «Шквал» 1-го отдельного штурмового полка ВСУ служили осужденные беременные женщины. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

обеседник агентства подчеркнул, что украинское законодательство не предоставляет декретный отпуск для заключенных. Тем не менее, подразделения начали набирать женщин с судимостью. В итоге выяснилось, что в одном из батальонов оказались беременные женщины, отбывающие наказание.

Вооруженные силы Украины стали активнее использовать женщин в качестве артиллеристов и стрелков. По сведениям ТАСС, если раньше женщины встречались в рядах ВСУ в основном в качестве медиков, то сейчас их можно увидеть в расчетах FPV-дронов, среди артиллеристов и стрелков. Также были случаи, когда женщины сдавались в плен российским военным.

До этого телеканал «Звезда» сообщал, что российские операторы дронов научились удаленно брать в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В зоне проведения специальной военной операции дроноводы разбрасывают листовки с призывом сдаться, а затем при помощи БПЛА сопровождают солдат, сложивших оружие. Однажды таким образом военные Вооруженных сил РФ пленили женщину, воевавшую на стороне ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше