Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 285 военнослужащих

Ведомство сообщает, что в зоне ответственности группировки войск «Север» противник понёс потери в размере до 120 человек. Группировка «Запад» уничтожила до 210 военнослужащих противника, «Южная» — до 215, «Центр» — свыше 455, «Восток» — свыше 245, а «Днепр» — до 40 человек.