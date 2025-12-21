Ричмонд
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 285 военнослужащих

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 285 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: AP 2024

Ведомство сообщает, что в зоне ответственности группировки войск «Север» противник понёс потери в размере до 120 человек. Группировка «Запад» уничтожила до 210 военнослужащих противника, «Южная» — до 215, «Центр» — свыше 455, «Восток» — свыше 245, а «Днепр» — до 40 человек.