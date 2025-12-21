«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили уничтожение окруженного противника в городе Димитров Донецкой Народной Республики и зачистку от разрозненных формирований ВСУ населенного пункта Родинское Донецкой Народной Республики», — следует из сообщения российского военного ведомства.
Минобороны рассказало о ходе освобождения Димитрова в ДНР
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в Димитрове в Донецкой Народной Республике, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.