В Ростовской области участники СВО могут претендовать на 36 тысяч вакансий

«Для повышения конкурентоспособности на рынке труда ветераны боевых действий могут пройти профориентацию, соцадаптацию, получить психологическую поддержку, консультацию по вопросам организации собственного дела или бесплатно обучиться востребованной на рынке труда профессии», — отметили в ведомстве.
На переобучение могут претендовать ветераны боевых действий, члены семей погибших участников СВО, граждане в возрасте 50 лет и старше, одинокие мамы, жители региона до 35 лет, имеющие сложности с трудоустройством, соискатели с инвалидностью и прочие безработные.