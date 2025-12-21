В Ростовской области участники СВО могут претендовать на 36 тысяч вакансий

На переобучение могут претендовать ветераны боевых действий, члены семей погибших участников СВО, граждане в возрасте 50 лет и старше, одинокие мамы, жители региона до 35 лет, имеющие сложности с трудоустройством, соискатели с инвалидностью и прочие безработные.